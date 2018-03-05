Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Баку

АШХАБАД, /Тренд/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с произошедшим в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку пожаром, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и большому числу пострадавших.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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