В Баку стартует VI Глобальный форум

БАКУ /Trend/ - Сегодня при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви стартует VI Глобальный Бакинский форум.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты более десяти стран, включая президента Албании Илира Меты, президента Македонии Георге Иванова, президента Молдовы Игоря Додона, президента Маврикия Амины Гуриб-Факим, а также член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл и другие высокопоставленные гости.

Также в работе форума ожидается участие бывших глав стран и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли)

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