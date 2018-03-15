Президент Ильхам Алиев поздравил Ангелу Меркель

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил поздравительное письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на должность канцлера Германии. Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских связей. Мы удовлетворены активным и плодотворным сотрудничеством двух стран в политической, экономической и гуманитарной областях. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений, успешно продолжив наше представляющее взаимный интерес сотрудничество, в двустороннем и многостороннем форматах. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности во имя блага дружественного народа Германии", - говорится в поздравлении главы государства.

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