Главы МИД Азербайджана и Иордании обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипотношений

17 марта 2018 06:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана - Эльмар Мамедъяров и Иордании - Айман ас-Сафади обменялись поздравительными посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили Trend в МИД АР.

В своем обращении Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что за эти годы осуществлялось эффективное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, что придало импульс развитию отношений между странами.

В послании выражена уверенность в продолжении сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Глава МИД Азербайджана приветствовал содействие, оказанное дружественной Иорданией при принятии международными организациями резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана и поддерживающих территориальную целостность и суверенитет нашей страны, выразив надежду, что это будет продолжаться и впредь.

Подчеркнуто, что документы, подписанные между Азербайджаном и Иорданией, создают широкие возможности для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, служат укреплению азербайджано-иорданской дружбы в интересах народов двух стран.

Эльмар Мамедъяров также выразил уверенность в том, что совместными усилиями, опирающимися на традиционные дружественные отношения, двустроннее сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией будет расширяться во имя процветания и благополучия наших стран и народов.

В свою очередь, Айман ас-Сафади отметил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя дружественными государствами сложились искренние отношения, основанные на взаимопонимании, взаимной поддержке и сотрудничестве. В этом контексте он выразил уверенность, что предстоящее заседание совместной азербайджано-иорданской комиссии в Аммане будет способствовать поднятию двусторонних отношений на новый уровень.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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