Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

19 марта 2018 07:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа.

Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения. Хочу особо отметить Ваш личный вклад в расширение этих отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности", - говорится в поздравлении главы государства.

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