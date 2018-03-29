Президенты Азербайджана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме в Баку (ФОТО) (версия 3)

29 марта 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум.

В бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Хасана Рухани.

Сначала был показан видеоролик, отражающий проведенные в Нефтчалинском промышленном парке работы.

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани нажали на кнопку в знак открытия автомобильного завода "Хазар", построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО "Азермаш" совместно с компанией İran Khodro.

Затем главы государств были проинформированы на основе видеоролика о деятельности и производственном процессе на этом предприятии.

Далее был продемонстрирован видеоролик о работах, проделанных в связи с созданием международных транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад. В видеоролике была предоставлена информация о грузовом терминале Астара "Азербайджанских железных дорог", построенном на территории Ирана.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани побеседовали за чайным столом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира
Политика 13:41
Президенты Азербайджана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме в Баку (ФОТО)
Политика 10:32
В Баку устроен официальный прием в честь Президента Ирана Хасана Рухани
Политика 28 марта 19:34
Президенты Азербайджана и Ирана выступили в Баку с заявлениями для печати (ФОТО)
Политика 28 марта 19:23
Азербайджан и Иран подписали 8 документов (ФОТО)
Политика 28 марта 19:16
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе
Политика 28 марта 17:59
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана (ФОТО)
Политика 28 марта 17:48
Президент Ильхам Алиев: Сегодня ирано-азербайджанские отношения достигли самой высокой точки (ФОТО)
Политика 28 марта 17:32
Большинство азербайджанцев проголосует на президентских выборах за Ильхама Алиева - опрос
Политика 28 марта 12:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на организацию деятельности Фонда пропаганды духовных ценностей
Политика 27 марта 19:39
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 12 школ модульного типа
Политика 27 марта 19:05
Президент Ильхам Алиев: Придет время, когда мы станем свидетелями прихода в Азербайджан медицинского туризма
Политика 27 марта 17:16
На президентских выборах 84,1% респондентов однозначно проголосуют за Ильхама Алиева – опрос
Политика 27 марта 12:48
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного госпиталя Bona Dea (ФОТО)
Политика 27 марта 11:08
Президент Ильхам Алиев: Хлопководство в Азербайджане имеет большое будущее
Политика 27 марта 06:54
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана на первом плане находится социальный фактор
Политика 26 марта 21:32
Президент Ильхам Алиев: 2018 год станет для Азербайджана годом развития
Политика 26 марта 19:39
Президент Ильхам Алиев: Для сохранения бюджетных доходов в стабильном состоянии Азербайджан ко всем расходам подходит с особым вниманием
Политика 26 марта 19:31