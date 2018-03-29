Президенты Азербайджана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме в Баку (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум.

В бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Хасана Рухани.

Сначала был показан видеоролик, отражающий проведенные в Нефтчалинском промышленном парке работы.

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани нажали на кнопку в знак открытия автомобильного завода "Хазар", построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО "Азермаш" совместно с компанией İran Khodro.

Затем главы государств были проинформированы на основе видеоролика о деятельности и производственном процессе на этом предприятии.

Далее был продемонстрирован видеоролик о работах, проделанных в связи с созданием международных транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад. В видеоролике была предоставлена информация о грузовом терминале Астара "Азербайджанских железных дорог", построенном на территории Ирана.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани побеседовали за чайным столом.

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