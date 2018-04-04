Азербайджан поддержал российское заявление в ОЗХО

Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовало список стран, поддержавших предложенное Россией на заседании исполнительного совета заявление, сообщает в среду РИА Новости.



Ранее сообщалось, что в поддержку российского призыва к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, высказались 14 стран из 41.



Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа, Белорусия, Армения и Куба поддержали данное заявление.

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