Азербайджан поддержал российское заявление в ОЗХО

4 апреля 2018 21:23 (UTC+04:00)

Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовало список стран, поддержавших предложенное Россией на заседании исполнительного совета заявление, сообщает в среду РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в поддержку российского призыва к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, высказались 14 стран из 41.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа, Белорусия, Армения и Куба поддержали данное заявление.

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