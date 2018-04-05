Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения строительства автодороги Ширван-Сальян

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ширван-Сальян.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения строительства автодороги Ширван-Сальян, соединяющей 20 населенных пунктов, в которых проживают более 122 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено десять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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