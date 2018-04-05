Президент Ильхам Алиев: Начало деоккупации азербайджанской территории — это первый шаг в поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта

5 апреля 2018 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начало деоккупации азербайджанской территории — это первый шаг в поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

"Безусловно, нынешняя ситуация не является приемлемой ни для Азербайджана, ни для мирового сообщества. Тем более что страны, которые имеют мандат на посредническую миссию, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — это Россия, Франция и США — на уровне глав государств неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, должен быть изменен. Мы полностью разделяем эти позиции и считаем такие заявления очень правильными. Но мы ждем конкретных действий. Заявления, конечно, важны, но нам нужно урегулирование вопроса", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для урегулирования вопроса существуют все правовые механизмы.

"Совет Безопасности ООН более десяти лет назад принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированной территории. Эти резолюции сохраняют свою силу и должны быть выполнены, но Армения отказывается их выполнять. И к сожалению, никаких санкций на Армению за этот отказ наложено не было. Другие международные организации также приняли схожее решение и резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие организации приняли подобные резолюции — Армения их не выполняет", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что оккупация азербайджанских земель продолжается.

"В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, беженцами на своей собственной земле. Наши города разрушены, люди изгнаны. Против нас была осуществлена этническая чистка. Все это доказано фактами и материалами.

Главная проблема — Армения не хочет менять статус-кво. Она на словах декларирует желание вести переговоры, но на деле занимается их имитацией. И делает все для того, чтобы, все шло по кругу и это был бы процесс без конца. Что не является приемлемым ни для нас, ни для мирового сообщества. Поэтому необходимо скорейшее выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Арменией, скорейшее начало деоккупации азербайджанской территории. Ведь под оккупацией находится не только Нагорный Карабах, но и семь районов Азербайджана, которые к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР никакого отношения не имеют. И не имели. Начало деоккупации азербайджанской территории — это первый шаг в поэтапном урегулировании конфликта, которое должно быть осуществлено опять же на основе норм и принципов международного права",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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