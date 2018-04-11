Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно – иранский наблюдатель

11 апреля 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С полной уверенностью могу сказать, что президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно, сказал в среду Trend зампредседателя Парламентской ассамблеи Организации исламского сотрудничества (ОИС), иранский наблюдатель Мохаммед Али Асгар Мохаммеди.

Он сказал, что уже побывал на четырех избирательных участках. "Один из интересных моментов, привлекших мое внимание, заключается в том, что тщательно проверяются имена в списках избирателей и требуемые от них документы. Я видел это в каждом из избирательных участков, где побывал. Это показатель очень серьезного отношения к избирательному процессу», - сказал Мохаммед Али Асгар Мохаммеди.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 10:00, на президентских выборах в республике проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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