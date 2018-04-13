Гурбангулы Бердымухамедов: Победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанским народом проводимого им курса

13 апреля 2018 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

В своём послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанским народом проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны.

«Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», - подчеркнул Президент Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Избран вице-спикер парламента Туркменистана
Туркменистан 11:32
В Туркменистане назначен глава Высшей контрольной палаты
Туркменистан 11:03
В Азербайджане подешевело золото
Бизнес 10:12
НПЗ в Туркменистане объявляет тендер
Туркменистан 08:36
Danone будет использовать в производстве азербайджанские сухофрукты
Бизнес 08:26
Растет интерес к транспортному коридору «Север-Юг» (Эксклюзив)
Бизнес 08:10
Вугар Рагимзаде: Заявления ОБСЕ и ПАСЕ в Баку - это низкопробная и изжившая себя тактика
Точка зрения 07:09
Генсек ОИС поздравил народ Азербайджана с успешными президентскими выборами
Политика 00:27
Азербайджанская юниорка вышла в полуфинал ЧЕ в Баку в соревнованиях по прыжкам на батуте
Общество 12 апреля 22:27
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением алжирского самолета
Туркменистан 12 апреля 21:05
МИД: Россия продолжит развивать отношения с Азербайджаном в различных направлениях (ВИДЕО)
Политика 12 апреля 19:42
МИД России: Ряд политических сил были негативно настроены к президентским выборам в Азербайджане еще до их проведения
Политика 12 апреля 18:46
Армения, хватит фальши! - посол
Политика 12 апреля 18:24
В Азербайджане значительно выросла наличность в обращении
Бизнес 12 апреля 17:38
Азербайджан и Иран подписали договор о купле-продаже электроэнергии
Энергетика 12 апреля 17:01
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 12 апреля 15:27
Назначен министр промышленности Туркменистана
Туркменистан 12 апреля 12:27
Сооронбай Жээнбеков: Победа Ильхама Алиева на президентских выборах стала ярким свидетельством доверия народа к проводимому им курсу
Политика 12 апреля 11:49