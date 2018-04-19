Народ Армении должен продолжить акции протеста для избавления от преступного режима Саргсяна - депутат

19 апреля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В армянском обществе давно должны были начаться акции протеста против власти, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

По его мнению, армяне, живущие не только в Армении, но и в других странах должны подняться, чтобы отстранить от власти Саргсяна и таких, как он, его команду. "Они должны получить достойное наказание. Верю, что это движение только разгорается. Саргсян - преступник, поэтому в данном процессе будут пострадавшие, аресты. Но народ не должен отступать, он должен добиваться того, чтобы Армения жила в условиях партнерства и сотрудничества с другими государствами на Южном Кавказе. Граждане Армении должны продолжить эти акции, чтобы избавиться от преступной власти", - сказал депутат.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване во главе с депутатом-оппозиционером Николом Пашиняном проходит акция протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. В ходе акции произошли столкновения между полицией и участниками, есть задержанные.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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