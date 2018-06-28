Президент Ильхам Алиев утвердил форму и знаки различия военнослужащих Службы внешней разведки

28 июня 2018 19:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ "Об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики".

Кабинету министров поручено в течение одного месяца определить нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки.

Службе внешней разведки поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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