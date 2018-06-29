В законодательстве Азербайджана существуют противоречия в вопросе регистрации религиозных общин - УМК

29 июня 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В законодательстве Азербайджана должны быть устранены противоречия, связанные с регистрацией религиозных общин.

Об этом во время выступления на республиканском совещании на тему «Правовая база отношений государства и религии» сказал в пятницу руководитель аппарата Управления мусульман Кавказа (УМК) Симран Гасанов.

По его словам, регистрация религиозных общин серьезная проблема.

Гасанов отметил, что в законодательстве существуют противоречивые моменты в связи с регистрацией религиозных общин.

«В это должна быть внесена ясность и конкретика. Необходимо также обновить примерный устав религиозных общин, и в новом документе должны быть точнее указаны права и задачи религиозного деятеля и председателя религиозной общины. Мы можем помочь в подготовке этого устава», - сказал Гасанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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