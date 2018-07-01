Российский политолог: Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Кавказе

Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Кавказе. Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.

"Геополитический вектор сближения наших стран, в первую очередь, был заложен президентами России и Азербайджана, которые взяли курс на стратегическое партнерство. И идея Евразийского движения, Изборского клуба и других российских общественных деятелей была в том, чтобы придать этой оси Москва-Баку некоторое конкретное выражение. Наши президенты принимают решение, вырабатывают курс, затем проходят различные мероприятия, визиты делегаций. Мы же решили включить в этот процесс экспертов, мыслящих людей, тех, кто по-настоящему думает о судьбах наших стран. Первое мероприятие «Ось Москва-Баку» состоялось в прошлом году в Москве, второе было решено провести в Азербайджане", - сказал Дугин.

Он добавил, что руководитель Изборского клуба Александр Проханов предложил, а почему бы не провести мероприятие в контролируемой Азербайджаном части Карабаха.

"Хотя обсуждение вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта не главная цель, но одна из важнейших тем наших встреч. Среди обсуждаемых тем конференции «Ось Москва-Баку» - все, что связано с развитием наших отношений, стратегия их сближения, мир на Южном Кавказе. Карабах для нас - это символическое место, где мы проводим свое мероприятие. Это подтверждает и подчеркивает то, что Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Кавказе. И важно обратить внимание, что Карабах с точки зрения РФ и всего международного права - это азербайджанская территория. Проведение конференции в Карабахе, на территории Азербайджана полностью соответствует правовой подоплеке этой картины. Ну, и, конечно же, это и знак, и символ того, как российские общественные деятели относятся к проблемам Южного Кавказа, взаимоотношениям России и Азербайджана, карабахскому конфликту. Не случайно мы отметили в названии мероприятия, что Азербайджан является главным стратегическим партнером России на Южном Кавказе", - сказал он.

Дугин отметил, что сейчас идет активное сближение России и Азербайджана, что в какой-то степени является восстановлением исторической справедливости.

"Отношения с Азербайджаном вышли на первый план, Россия хочет подчеркнуть верность стратегической оси Москва-Баку, и сегодня мы можем сделать это наглядно. Присутствие российских общественных деятелей, патриотов в Карабахе, на азербайджанской стороне - это само по себе знак, и наш визит имеет важное значение. В Джоджуг Мерджанлы мы будем говорить о нашем партнерстве, о нашем видении и обсуждении карабахской проблемы, и, конечно же о том, чтобы сделать ось Москва-Баку глубже, действенней и фундаментальней", - сказал лидер Международного евразийского движения.

В освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Физулинского района проходит конференция с участием российских общественных деятелей. Название международной конференции - "Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе". Организаторы мероприятия – Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб.

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