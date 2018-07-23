Натали Гуле: Визит Президента Ильхама Алиева во Францию создаст возможность для лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности

23 июля 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию создаст возможность для лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности, сказала в понедельник Trend сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

«Этот визит позволит в будущем увеличить поток туристов между двумя странами и создаст возможность для лучшего понимания региональной ситуации и лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности в этом регионе и моста между такими могущественными странами, как Россия и Иран», - сказала французский сенатор.

Гуле отметила, что две страны могут развивать сотрудничество во многих областях.

«За последние годы деловой климат в Азербайджане значительно улучшился. Французские компании оценят Азербайджан как важный центр на Шелковом пути », - сказала французский сенатор.

Кроме того, Гуле отметила, что роль Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта очень важна.

Пришло время увеличить давление на Армению для освобождения Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, сказала французский сенатор, добавив, что этого можно добиться путем дипломатии, но если этого недостаточно, необходимо ввести эмбарго и международные санкции против Армении.

Напомним, что 19-20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Париж. В рамках визита главы Азербайджанского государства были проведены встречи с представителями 11 крупных французских компаний и подписаны соглашения на сумму более двух миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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