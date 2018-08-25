Азербайджан является важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе - депутат Бундестага

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе. Об этом в субботу в ходе встречи делегации депутатов Бундестага с членами рабочей группы Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) по межпарламентскому сотрудничеству с Германией сказал заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза Германии Иоханн Вадефул, говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Иоханн Вадефул сказал, что две страны сотрудничают во многих важных проектах, в том числе в Совете Европы. Он отметил, что экономика Азербайджана динамично развивается, в частности достигнуты большие успехи в области энергетики, что создает обширные возможности для немецких компаний.

Член Бундестага отметил также, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта является важным вопросом, добавив, что позиция Германия заключается в решении этой проблемы в рамках норм международного права. Германия готова прилагать усилия в направлении урегулирования конфликта, сказал он.

Депутат парламента Ханлар Фатиев отметил, что взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между двумя странами. Он сказал, что сотрудничество с Германией в политической, экономической, гуманитарной сферах развивается по нарастающей.

Выступивший на встрече депутат Асим Моллазаде сказал, что в этому году отмечается 200-летие со дня создания первой немецкой колонии в Азербайджане. Немцы, которые переселились когда-то в Азербайджан, живут здесь в условиях братства, дружбы. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, депутат сказал, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы Арменией. Он отметил также, что Азербайджан выбрал путь демократии, защита прав человека является для страны очень важным фактором.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию связей между парламентами, в том числе на уровне групп дружбы, расширению эффективного сотрудничества в рамках международных организаций.

Во встрече приняли участие председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Севиндж Фаталиева, Малик Гасанов, члены комитета внешних связей Бундестага Германии Барбара Хендрикс, Армин-Паулус Хампел, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Франк Ситта, председатель фракции по внешней политике по Восточной Европе Мануэль Саррацин, председатель фракции политики развития Хелин Зоммер и другие официальные лица.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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