В Баку состоялась церемония открытия Летней школы ООН

4 сентября 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В учреждении по социальным услугам Дома молодежи Бинагади в рамках проекта «Создания новых основ для поддержки активного участия молодежи в глобальных политических обсуждениях», совместно реализуемого министерством молодежи и спорта Азербайджана и Программой развития ООН, проводится Летняя школа для молодежи по Целям устойчивого развития.

Во вторник прошла официальная церемония открытия Летней школы. Заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев отметил роль Программы развития ООН в развитии азербайджанской молодежи.

Выступивший на открытии Летней школы заместитель резидента-представителя азербайджанского офиса Программы развития ООН Аллесандро Фракасетти, в свою очередь рассказал о достигнутых результатах, реализованных до сегодняшнего дня при совместном участии Программы развития ООН и министерства молодежи и спорта. Фракасетти отметил, что он поддерживает государственную молодежную политику по эффективному использованию навыков молодежи, укреплении устойчивости программы к глобальным призывам и реализации вопросов повестки дня национального развития.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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