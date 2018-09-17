БАКУ /Trend/ - Религиозные деятели Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву. Обращение было зачитано в понедельник на церемонии открытия Института теологии Азербайджана.

В обращении отмечается, что в период, когда во многих странах мира распространяются ксенофобия, исламофобия, антисемитизм и дискриминация на национальной почве, в Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях братства и солидарности. Подчеркивается, что такая толерантная среда была создана благодаря политике общенационального лидера Гейдара Алиева, которая успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

В обращении выражается уверенность, что Институт теологии Азербайджана превратится в одно из известных высших учебных заведений не только в Азербайджане, но и мире, подготавливающих высококвалифицированных теологов и исламоведов, глубоко знающих ислам и другие религии, а также стоящих на защите государственности.

Авторы обращения выразили глубокую благодарность и признательность главе государства за подписанное распоряжение о создании Института, подчеркнув, что этот шаг является наглядным примером заботы об укреплении традиций мультикультурализма и толерантности, сохранения национальных и духовных ценностей в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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