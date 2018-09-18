В ходе учений войска Азербайджана проводят мероприятия по подготовке к бою (ФОТО/ВИДЕО)

18 сентября 2018 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе очередного этапа учений азербайджанской армии, в целях организации взаимодействия войск заранее принятые решения уточняются как на макете местности, так и на карте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

В штабах тщательно разрабатываются вопросы управления войсками и координации действий.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.
К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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