Президент Ильхам Алиев выделил средства на инфраструктурные проекты в Масаллы

18 сентября 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реализации новых инфраструктурных проектов в городе Масаллы.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Масаллы, в том числе для ведения работ по капитальной реконструкции на 10 улицах, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Масаллинского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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