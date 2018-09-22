Специальное заседание в связи с 100-летним юбилеем парламента Азербайджана имеет большое политическое значение - депутат

22 сентября 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальное заседание, проведенное в связи с 100-летним юбилеем парламента Азербайджана, имеет большое политическое значение.

Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

«Парламент Азербайджана прошел славный путь. 28 мая 1918 года мусульманская фракция Закавказского сейма объявила себя Национальным советом Азербайджана. Таким образом, в Азербайджане был создан первый парламент, и была заложена основа первой парламентской республики. Наш первый парламент взял на себя управление страной и принял историческую декларацию о независимости», - сказал депутат.

Алиев отметил, что создание АДР и начало строительства национального государства имеет исключительное значение в обеспечении суверенитета азербайджанского народа, формировании исторического памяти.

«АДР, сыграв важную роль в истории национальной государственности Азербайджана, в период своей 23-месячной деятельности провела очень большую работу, придала импульс политико-экономическим, социально-культурным реформам», - сказал депутат.

Депутат добавил, что сегодня Азербайджан, как преданный и достойный наследник АДР, успешно осуществляет процессы демократии, демократического государственного строительства, основа которых была заложена 1918-1920 годах, и стремительно развивается.

«Стратегия национального развития, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Стремительно развиваясь под руководством главы государства Азербайджан, стал одной из стран-лидеров в мире по скорости экономического развития», - отметил депутат.

Алиев отметил, что в стране всегда помнят о роли и значении АДР в истории государственности Азербайджана.

«Наглядным примером этого является распоряжение о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 16 мая 2017 года. Объявление 2018 года годом АДР, великолепные военные парады, посвященные 100-летию создания Национальной армии, 100-летию освобождения Баку от дашнако-большевистской оккупации, торжественное специальное заседание Милли Меджлиса, которое прошло 21 сентября 2018 года, еще раз дает основание говорить, что Азербайджан является достойным, верным приемником АДР», - сказал Алиев.

По словам депутата, проведение этого торжественного специального заседания, участие в заседании председателей парламента, многочисленных делегаций из зарубежных стран возглавляемых заместителями председателей парламента, главами ряда авторитетных международных организаций имеет важное политическое значение, и свидетельствует о высоком международном авторитете Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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