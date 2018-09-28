МИД Азербайджана о незаконном визите в Нагорный Карабах члена Европарламента

28 сентября 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорный Карабах 27 сентября члена Европарламента Элени Теохарус.

"Член Европейского парламента от Республики Кипр Элени Теохарус внесена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, и в отношении нее Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Это лицо, действующее под влиянием Армении и армянского лобби, демонстрирует позицию оправдания захватнической политики правящих кругов Армении и поощрения их захватнической политики", - сказали в МИД Азербайджана, отвечая на запрос Trend в пятницу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с генсеком ОИС
Политика 27 сентября 15:55
Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с помощником госсекретаря США
Политика 25 сентября 20:46
Бакинский международный торговый порт повысит транзитную способность стран региона - министр
Экономика 25 сентября 18:28
Европарламент готовит предложения вчетверо увеличить боевые группы ЕС
Европа 24 сентября 12:14
МИД: Выступление генcека ОДКБ с заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту выходит за рамки мандата организации
Политика 22 сентября 14:06
Захватническая политика лишает Армению экономического роста - Эльмар Мамедъяров
Политика 19 сентября 15:25
Лента новостей
Бакпорт ввел в эксплуатацию два новых буксира (ФОТО)
Бизнес 16:28
Президент Кыргызстана: Бишкек рассчитывает на укрепление партнерства с Москвой
Кыргызстан 16:23
Нетаньяху обсудил с президентом Руанды иранскую агрессию
Израиль 16:19
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявила тендер
Тендеры 16:16
Владимир Путин считает необходимым сохранить темпы роста товарооборота с Таджикистаном
Россия 16:15
Стали известны подробности финансирования проекта карбамидного завода SOCAR (Эксклюзив)
Бизнес 16:11
На ГА ООН Мамука Бахтадзе выступил с инициативой проведения "Тбилисского форума"
Грузия 16:10
Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился
Беларусь 16:06
В Азербайджане запускается приложение для управления мобильным номером
ИКТ 16:03