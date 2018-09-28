МИД Азербайджана о незаконном визите в Нагорный Карабах члена Европарламента

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорный Карабах 27 сентября члена Европарламента Элени Теохарус.

"Член Европейского парламента от Республики Кипр Элени Теохарус внесена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, и в отношении нее Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Это лицо, действующее под влиянием Армении и армянского лобби, демонстрирует позицию оправдания захватнической политики правящих кругов Армении и поощрения их захватнической политики", - сказали в МИД Азербайджана, отвечая на запрос Trend в пятницу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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