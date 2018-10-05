Затулин по заказу армянского лобби пытается подорвать российско-азербайджанские отношения - депутат

5 октября 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин предпринимает попытки подорвать отношения стратегического партнерства, существующие между Россией и Азербайджаном.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Таир Керимли.

По его словам, такая деятельность депутата Госдумы является неприемлемой и должна серьезно обсуждаться.

«Если на то пошло, этот вопрос должен обсуждаться также в Государственной думе. Потому что в обязанности Затулина входит регулирование отношений со странами СНГ. Этот человек должен стремиться улучшать отношения России с этими странами, а не клеветать», - отметил Керимли.

Депутат добавил, что позиция Затулина не отражает позиции России по Азербайджану.

«Известно, что Затулин имеет тесные связи с армянами, этот человек всегда зависит от армянского лобби, поэтому всегда клевещет на Азербайджан. Его попытка подорвать отношения между Азербайджаном и Россией, такое поведение в отношении Азербайджана неприемлемы. В целом нужно серьезно подойти к этому вопросу, потому что Затулин – это должностное лицо», - отметил Керимли.

Депутат добавил, что посольство Азербайджана в России должен поднять этот вопрос в МИД России и Госдуме, потому что Затулин стремится принизить Азербайджан.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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