Петр Порошенко: Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал сильным региональным лидером, занял важное место на международной арене (версия 2)

20 декабря 2018 19:37 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

"Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Благодаря Вашей дальновидной политике и проводимой Вами большой работе Азербайджан, защищая национальные интересы в глобальном масштабе, превратился в сильного регионального лидера, занял важное место на международной арене. Хотелось бы отметить, что Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что украинско-азербайджанское сотрудничество и впредь будет характеризоваться высокой динамикой, а также углублением взаимных связей между нашими государствами и народами. Верю, что объединение усилий двух стран в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики. Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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