Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева успешный внешнеполитический курс Азербайджана продолжился и в 2018 году

22 декабря 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева успешный внешнеполитический курс Азербайджана был продолжен и в 2018 году.

Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Внешнеполитические вопросы всегда находятся в центре внимания Президента Азербайджана. Глава государства определяет приоритетные задачи, стоящие перед азербайджанской дипломатией, обеспечивает их планомерное и последовательное осуществление. Не каждая страна способна проводить независимую внешнюю политику, как это делает Азербайджан», - отмечает Гаджиев.

В статье говорится, что встречи Президента Ильхама Алиева с главами соседних и других государств, проведенные с ними диалоги и обсуждения на высоком уровне являются фактором, представляющим особое значение в осуществлении независимой и гибкой внешней политики, опирающейся на национальные интересы Азербайджана.

«Как и во внутренней политике, график главы государства является напряженным и интенсивным также во внешнеполитических вопросах, проводятся многочисленные визиты и встречи. В 2018 году Президент Ильхам Алиев осуществил 16 официальных и рабочих визитов, включая визиты в Турцию, Россию, Великобританию, Швецию, Францию, Хорватию, Бельгию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Туркменистан. В свою очередь главы государств Турции, Ирана, России, Италии, Таджикистана, Македонии, Монголии, Албании, канцлер Германии, премьер-министры Болгарии, Грузии и Словакии, член президиума Боснии и Герцоговины посещали с официальными и рабочими визитами нашу страну», - говорится в статье.

Гаджиев отмечает, что каждый визит в повестке дня Президента Ильхама Алиева является направленным на результат и носит практический характер, служит развитию взаимовыгодного сотрудничества, опирающегося на стратегические интересы страны.

По его словам, визит Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру Европейского союза и встреча с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, парафирование документа «О приоритетах партнерства с ЕС», письма, адресованные Президентом США Президенту Азербайджана, а также визит в страну высокопоставленных делегаций США придают еще больший импульс сотрудничеству Азербайджана с ЕС и США.

«Президент Ильхам Алиев в течение года провел более 230 встреч с иностранными делегациями в Азербайджане и за его пределами. И сюда еще не входят встречи с делегациями в культурной, социальной и спортивной сферах. Глава государства, выступив на Брюссельском саммите НАТО, а также на саммитах СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных стран, заседании министров Движения неприсоединения в Баку и других авторитетных мероприятиях, продемонстрировал фундаментальный взгляд Азербайджана на глобальные и региональные вопросы», - говорится в статье.

Также отмечается, что 2018 год запомнился и разоблачением режима военной хунты в Армении во главе с Сержем Саргсяном. Политика, проводимая Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, изоляция Армении стали одними из важных факторов, обусловивших удаление с исторической сцены режима Сержа Саргсяна.

В течение года Азербайджан продолжил последовательную политику по усилению поддержки справедливой позиции Азербайджана, связанной с армяно-азербайджанским конфликтом, говорится в статье.

«В документе «О приоритетах партнерства», парафинированном в Брюсселе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского союза Дональда Туска, была отражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана. В заключительном заявлении, принятом по итогам Брюссельского саммита НАТО, в котором принимал участие глава государства, еще раз были выражены поддержка территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и призыв к урегулированию конфликта на основе этих принципов», - говорится в статье.

Гаджиев также отмечает, что Азербайджан в результате проводимой страной политики выступает в роли платформы стратегического диалога, представляющего глобальное значение.

«Проведение в Баку с 2017 года встреч военного руководства США и России, НАТО и России стало уже традицией. Так, в феврале 2017 года была проведена встреча председателя Комитета начальников штабов ВС США и начальника Генерального штаба ВС Российской Федерации, в сентябре 2017 года была проведена встреча председателя военного комитета НАТО с начальником Генерального штаба ВС России», - говорится в статье.

В статье также отмечается многовекторный вклад, вносимый Азербайджаном в международное сотрудничество.

«В декабре 2008 года во время конференции «Межкультурный диалог как основа мирного сосуществования в Европе и соседних регионах» министров культуры стран-членов Совета Европы в Баку Президентом Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива «Бакинского процесса» в целях развития диалога и сотрудничества между исламской и западной цивилизациями, а также народами и культурами. Отмечающий в этом году свое 10-летие «Бакинский процесс» является авторитетной платформой, играющей важную роль в процессе межкультурного диалога и диалога между цивилизациями на глобальном уровне», - пишет Гаджиев.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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