Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2019 года «Годом Насими» (версия 2)

11 января 2019 19:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об объявлении 2019 года «Годом Насими».

Глубокое наследие поэта-мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след в имеющей многовековые традиции художественной и философской мысли азербайджанского народа, и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном совершенствовании людей.

Произведения Насими неоднократно выходили в свет в Азербайджане. Произведения поэта, согласно распоряжению Президента Азербайджана «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой» от 12 января 2004 года, были изданы массовым тиражом и подарены библиотекам страны.

В течение прошлого года в Азербайджане был проведен цикл мероприятий по увековечиванию памяти Насими, и в литературе, искусстве был создан его яркий образ, а также в 1979 году в Баку был установлен ему памятник.

В мае 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отмечалось 600-летие со дня смерти Насими, в сентябре 2018 года в Азербайджане впервые прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими.

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими. В целях достойного празднования на государственном уровне этого знаменательного события в истории литературно-культурной мысли Азербайджана Кабинету министров, согласно распоряжению «О праздновании 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими», поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

Согласно распоряжению, 2019 год объявляется в Азербайджане «Годом Насими».

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