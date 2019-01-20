Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января (версия 2)

20 января 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

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