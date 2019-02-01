Цель митингов радикальной оппозиции - нарушить общественно-политическую стабильность в Азербайджане - парламентский комитет

БАКУ /Trend/ - Цель митингов радикальной оппозиции - не почтить память Мамед Эмина Расулзаде или память шехидов событий 20 Января. Их цель – посеять смуту, нарушить общественно-политическую стабильность.

Об этом в пятницу во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, сообщает Trend.

По его словам, в 2008 году были внесены изменения в закон «О свободе собраний», которые направлены на пресечение случаев, связанных с незаконными собраниями.

«Правоохранительные органы справляются с ситуацией, когда кто-то желает нарушить общественный порядок. Кроме этого, согласно изменениям в Уголовный кодекс, внесенным на весенней сессии парламента в 2016 году, были определены меры наказания тех, кто использует фейковые профили в интернете. Эти изменения предусматривают лишение свободы лиц, использующих фейковые профили», - отметил Гусейнли.

По его словам, в связи с некоторыми пробелами в применении этих изменений необходимо пересмотреть законодательство.

Председатель комитета также сказал, что встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов была высоко оценена народом. По словам Гусейнли, несмотря на это, радикальная оппозиция оскорбляет в интернете семьи шехидов, обвиняет их за встречу с главой государства.

«Народ должен знать, что эти лица не являются оппозицией, а испытывают ненависть к народу и азербайджанскому государству», - добавил Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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