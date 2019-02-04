БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает в понедельник Trend.
В распоряжении даны поручения соответствующим структурам для выполнения работ, предусмотренных в плане мероприятий.
Отметим, что V Всемирный форум по межкультурному диалогу состоится 2-3 мая текущего года.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.