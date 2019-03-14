Международный диалог и сотрудничество являются ключевыми механизмами обеспечения безопасности - член Президиума Боснии и Герцеговины

14 марта 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный диалог и сотрудничество являются ключевыми механизмами обеспечения безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на VII Глобальном Бакинском форуме сказал член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

«Международную конкуренцию в новых глобальных отношениях игнорировать нельзя. Великая глобальная игра несет в себе серьезные проблемы, риски и страхи, однако она не обязательно подразумевает противостояние. Потерять веру в сотрудничество - значит, заранее проиграть битву за устойчивый глобальный мир, безопасность, стабильность и процветание», - сказал Джаферович.

Он отметил, что многосторонность и основанный на правилах международный порядок остаются лучшей платформой и наилучшей основой для решения глобальных проблем.

«Международный диалог, сотрудничество, уважение прав человека и соблюдение общепринятых норм международного права являются ключевыми механизмами обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития. Мы должны сохранять, защищать, продвигать и развивать эти универсальные международные ценности, принципы, права и правила», - сказал член Президиума Боснии и Герцеговины.

По его словам, Босния и Герцеговина привержена многосторонности и действиям в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международных конвенций, и членством в международных институтах.

«Я твердо верю, что приверженность многосторонности и основанный на правилах международный порядок, соблюдение норм международного права и уважение универсальных ценностей являются наилучшим способом решения сложных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и единственным путем к лучшему и более безопасному миру», - заключил Джаферович.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. Тема VII Глобального Бакинского форума - «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли)

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