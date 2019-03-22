Подписание Президентом Азербайджана распоряжения о помиловании серьезно беспокоит проармянские круги - Сиявуш Новрузов

22 марта 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Азербайджана распоряжения о помиловании серьезно беспокоит зарубежные силы, проармянские круги. Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, азербайджанское государство проявляет особое внимание и заботу в отношении своих граждан, и в процессе всех принимаемых решений за основу берутся интересы граждан.

Подписание главой государства распоряжения о помиловании лиц, приговоренных к лишению свободы, а также принятие актов амнистии имеют с этой точки зрения особое значение. Это один из важных показателей, отражающих отношение государства к своим гражданам, сказал Новрузов.

Он отметил, что в результате исполнения распоряжений и указов о помиловании, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, который всегда в своей политике руководствуется принципами гуманизма, тысячи заключенных вышли на свободу, или срок их заключения уменьшился.

Депутат сказал, что регулярное подписание в Азербайджане распоряжений о помиловании, принятие актов амнистии – наглядный пример отношения государства к своим гражданам. «До сегодняшнего времени было подписано около 70 распоряжений о помиловании. Согласно распоряжению о помиловании, подписанному главой государства 16 марта, от отбывания оставшейся части срока наказания освобождены 399 человек. Кроме того, наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек», - сказал Новрузов.

Депутат добавил, что от общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

«К сожалению, есть силы, которые стремятся приуменьшить значимость распоряжения о помиловании, отражающего гуманизм, внимание и заботу государства о своих гражданах. Распоряжение о помиловании, а также в целом последовательные и целенаправленные реформы, проводимые в Азербайджане, в первую очередь, серьезно беспокоят находящиеся за пределами нашей страны силы - проармянские силы», - добавил депутат.

По его словам, антиазербайджанские силы, а также представители «пятой колонны» в Азербайджане стремятся сбить с толку общественное мнение, искажая суть распоряжения о помиловании. Хотя сами эти лица, их родственники неоднократно говорили о том, что обращались к Президенту Ильхаму Алиеву, правозащитникам, что раскаиваются в совершенных преступлениях и хотят выйти на свободу, сказал Новрузов.

«Мы благодарим главу государства, выражаем ему бесконечную признательность за подписание этого распоряжения, ставшего причиной радости сотни семей, тысяч людей. Это свидетельствует о том, что в центре политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, являющегося достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева, стоит фактор человека, и эта политика опирается на гуманизм и справедливость», - добавил председатель парламентского комитета.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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