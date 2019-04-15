В Баку обсуждаются вопросы глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 36-я Международная конференция по борьбе с наркотиками (IDEC), сообщает в понедельник Trend.

Цель бакинской конференции, посвященной теме «Мобилизация глобальных партнеров», заключается в объединении высоких должностных лиц, занимающихся вопросами борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в глобальной борьбе с этой проблемой, обсуждении путей решения этой общечеловеческой беды, проведении обмена мнениями и передовым опытом.

Выступая на конференции, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов сказал, что внешняя политика Азербайджана опирается на взаимное эффективное и плодотворное сотрудничество со всеми странами. Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для внесения вклада в укрепление международного мира.

Мамедов сказал, что наркомания и незаконный оборот наркотиков - одни из самых серьезных проблем, которые беспокоят мир. Незаконный оборот наркотиков создает серьезные угрозы для международной безопасности и как финансовый источник терроризма.

Вице-премьер, председатель Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Гасанов напомнил, что в Азербайджане успешно реализованы три государственные программы в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В Азербайджане с использованием современных технологий ведется серьезная борьба с незаконным оборотом наркотиков, и в последнее время из оборота были изъяты крупные партии наркотических средств.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев подчеркнул, что благодаря проведенным мерам за три месяца 2019 года были выявлены 16 групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств, и из оборота изъяты 520 килограммов наркотических средств.

Выступая на мероприятии, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал, что Азербайджан - надежный партнер США в борьбе с международным терроризмом, вносит важный вклад в обеспечение международного мира, и, проводя такие мероприятия, вносит существенный вклад в борьбу с наркотиками.

Отметим, что 15 апреля в Баку начала работу 36-я Международная конференция по борьбе с наркотиками (IDEC), организованная азербайджанской Государственной комиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств совместно с Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США.

Предложение о проведении в Азербайджане двухдневной международной конференции поступило от Администрации по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США.

Международная конференция, собравшая около 500 представителей из свыше 150 стран, создаст условия для использования современных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Основы этой уникальной платформы были заложены в 1983 году в Панаме. Впоследствии конференция стала всемирным форумом, проводимым с участием представителей из более 130 стран.

На конференции, которая продлится до 17 апреля, из столицы Азербайджана миру будут направлены новые месседжи по борьбе с наркотиками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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