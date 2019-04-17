В Азербайджане сократилось число дел, рассматриваемых судами первой инстанции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году судами первой инстанции Азербайджана были рассмотрены 246 920 дел, в том числе 224 584 гражданских, 5029 экономических и 17 307 дел по административным спорам.

Об этом сказал председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в сравнении с 2017 годом общее число дел, рассмотренных в прошлом году, уменьшилось на 30,5 процента.

Рзаев отметил, что в прошлом году число дел, отмененных на основании обращений граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), также уменьшилось в сравнении с позапрошлым годом.

Председатель Верховного суда добавил, что в сравнении с 2017 годом в 2018 году сократилось число дел, рассмотренных гражданской, уголовной и военной коллегиями Верховного суда. «Число дел, рассмотренных гражданской коллегией уменьшилось на 6,5 процента, уголовной коллегией – на 3,1 процента, военной – на 8,9 процента, а число дел, рассмотренных административно-экономической коллегией выросло на 4 процента», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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