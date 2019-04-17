Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое внимание развитию индустрии туризма и в последние годы добился значительных успехов (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан уделяет большое внимание развитию туристической индустрии и достиг значительных успехов в последние годы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству "Синьхуа" Китая, опубликованном агентством в среду, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Азербайджан уделяет большое внимание развитию индустрии туризма, в последние годы мы добились значительных успехов в этом направлении. Число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 53 процента", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан применяет упрощенную визовую процедуру для граждан Китая.

"Визу можно получить в международных аэропортах Азербайджана. Между Азербайджаном и Китаем осуществляются регулярные прямые рейсы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в предстоящие годы дружественные связи между Азербайджаном и Китаем будут успешно развиваться и укрепляться во имя прогресса и благосостояния наших народов.

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