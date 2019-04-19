Кямран Иманов: Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу конференция "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян", посвященная отмечаемому 23 апреля Всемирному дню книги и авторского права, сообщает в пятницу Trend.

Открывая конференцию, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов рассказал о значении Всемирного дня книги и авторского права и отмечаемого 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности.

По его словам, главная цель проводимых в эти дни встреч, "круглых столов", конференций, симпозиумов заключается в поддержке формирования культуры в сферах интеллектуальной собственности, авторских прав, информирования о неоценимом значении интеллектуальной собственности в стимулировании новаторских и креативных факторов в обществе знаний.

Отметим, что Всемирный день книги и авторского права отмечается в Азербайджане с 1997 года, Международный день интеллектуальной собственности - с 2001 года.

Решением ЮНЕСКО мероприятия в рамках Всемирного дня книги и авторского права посвящены в этом году теме особого значения литературы и чтения.

"Концепция экономических реформ Президента Ильхама Алиева приносит успешные результаты, наблюдается рост азербайджанской экономики. Все это осуществляется в ходе революционных реформ по улучшению социально-экономического положения населения. Существенное повышение зарплат, пенсий, всех видов социальных пособий, а также другие шаги, предпринимаемые главой государства, встречаются с большим одобрением. Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана. Если говорить словами, с которыми Президент Ильхам Алиев обратился в поздравлении к азербайджанском народу в связи с праздником Новруз, "с ростом нашей экономической мощи социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе", - сказал Кямран Иманов.

По словам официального представителя Агентства, народ Азербайджана оказывает высочайшую поддержку политике главы государства: "Результаты опроса французской компании Opinion Way демонстрируют, что 80,1 процента граждан считают самым большим достижением Президента Ильхама Алиева сохранение существующей общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране, 81, 1 процента - положительно оценивают работу, проделанную за последний год. В отчете Всемирного банка "Doing Business – 2019" Азербайджан занял 25 место среди 190 стран и, неудивительно, что страна была включена в список 10 самых успешных государств-реформаторов. Одним словом, важные решения, принятые главой государства, положили начало новому этапу в развитии Азербайджана".

Иманов отметил, что не имеющая будущего Армения живет своим прошлым, порожденным мифоманией.

"В целях оживления выдуманного "прошлого", выдавая себя в мире за автохтонных жителей Южного Кавказа, они поддерживают террор и террористов, идут на любые фальсификации, на выдумки, далекие от нормальной логики. Говоря словами гостя нашей конференции, известного российского историка Олега Кузнецова, "темнота и невежество...визитная карточка всякой армянской гуманитарной мысли. Поэтому, в Армении предпочитают жить по заветам откровенно нацистской идеологии цехакронизма (разработанной Гарегином Нжде), а не в соответствии с современными научными знаниями", - сказал представитель Агентства.

Говоря о сути псевдонаучной армянской методологии фальсификации, председатель Агентства интеллектуальной собственности подчеркнул, что в условиях, когда растет число книг современных армянских авторов, полных исторической лжи, со ссылкой друг на друга тиражируются "факты", не имеющие никакого отношения к правде, создаются "армянские источники", то есть так называемая система "доказательств": "Что касается древних армянских текстов, на которые столь охотно ссылаются, то их оригиналы, рукописи, обычно не находятся, или же обнаруживаются в гораздо поздних копиях. В основе этого явления лежит армянская фальсификация. Но, как сказал известный Сервантес, "Платье и облачает, и разоблачает"".

В подтверждение своих слов, Иманов отметил, что в Санкт-Петербургском архиве - одном из богатейших архивов в мире - найти древние армянские манускрипты - непростая задача: "В 2003 году была опубликована книга "Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга", посвященная 300-летию города, и руководитель коллектива авторов-составителей книги профессор Юрий Петросян, армянин по национальности, писал, что среди бережно хранимых многих тысяч армянских рукописей нет ни одного оригинала. Большинство из них - до 80 процентов – это переписанные копии, относящиеся к XVII-XVIII векам, несколько были скопированы в XIV-XV веках, и, может быть, одну из них можно отнести к XII веку. Ученый-армянин также признал, что количество турецких оригиналов VII-XI веков в архиве исчисляется тысячами".

Продолжая тему, он выразил свое мнение об М.Хоренски (Мовсесе Хоренаци) следующим образом: "Существует занимательная, с точки зрения вымысла, предыстория книги "отца армянской истории" М.Хоренского "История хаев", ставшей "хрестоматией армянской истории, истиной в первой инстанции для армянских историков и относимой к V веку до н.э., которую я многократно упоминал в своих выступлениях и трудах. В этой книге название, дата написания, авторство, и даже перевод - все фикция и мошенничество. Оригинала рукописи нет, как и неизвестно на каком она языке написана - староарамейском, греческом или грабарском. Ссылаются на нее в основном современные армянские авторы, а до X века в историографии хаев имя Хоренского не упоминается".

Иманов отметил, что по мнению ряда ученых, под именем Моисей Хоренский выступает анонимный историк-священнослужитель, так как его биография впервые была составлена для издания на русском языке в 1858 году на основе неизвестных фальшивых источников переводчиком армянского происхождения, неким Н.Эмином: "В 1809 году книга была издана на русском языке ( на латыни книга была издана в 1736 году в Лондоне) под названием "История армян", которое в 1858 году превратилось в "Историю Армении", и, таким образом, история хаев-армян превратилась в историю выдуманной страны Армения".

Обращаясь к книгам "Армянские инородные сказки" (Баку, 2008) и "Авторское право опровергающего самого себя "армянства"" (Баку, 2015), автором которых он является, оратор, подчеркнул, что при этом, самым большим мошенничеством Хоренского является представление армянской версии Библии:

"Коварный план фальсификатора заключался в измышлении фантомов Хайка и Арменака в "Таблице народов" и включении в нее несуществующих генеалогических ветвей, чтобы превратить хаев в предков арменов. Более того, в его планы входило создание родства с этногенезом саков, древних тюрков, и присвоение, в итоге, территории расселения других народов, а также их истории в пользу хаев-армян", - сказал Иманов.

Иманов отметил, что высказывание выдающегося историка XVIII века Гиббона, о том, что "у Хоренского можно взять лишь то, что есть у других древних историков", неслучайно, и подытожив тему, сказал: "Таким образом самый "весомый" труд армянства, выступая в качестве сфальсифицированного источника, зажег "зеленый свет" для других выдуманных трудов".

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.