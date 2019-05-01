Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, какой только есть в мире (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, какой только есть в мире.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Вообще, есть большая потребность в проведении реформ в области управления. Я говорил об этом и сегодня, и в предыдущих выступлениях. Во всех сферах есть большое поле деятельности для развития. Во всех сферах. Если руководящие ими люди добросовестно подходят к своей работе, то и результат обязательно будет. Это обязательно будет высоко оценено и общественностью. Поэтому еще раз хочу сказать: представители местных и центральных исполнительных органов постоянно должны заниматься проблемами граждан", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что программа регионального развития была в значительной степени сформирована на основе писем и заявок, поступивших с мест: "Мы включили в государственную программу и решаем те проблемы, которые беспокоят людей. Но порой в реализации данных проектов бывают многие просчеты и недостатки. Их необходимо устранить. Конечно, общественный контроль должен стать еще сильнее".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что проделанная работа дает основание сказать, что Азербайджан находится на правильном пути.

"В этом нет никаких сомнений. Реформы в экономической, социальной и во всех остальных сферах будут проводиться и впредь. Как вам известно, недавно был подписан соответствующий Указ, связанный с реформами в судебно-правовой сфере. Считаю, что его исполнение будет способствовать серьезному перелому и в этой сфере. То есть, мы должны идти вперед в любой сфере. В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, какой только есть в мире. Необходимо учитывать, что наш нефтегазовый сектор также является большой поддержкой экономике. Надо учесть, что в настоящее время мы становимся одним из транспортных центров. Участие Азербайджана в недавно проведенном в Китае Форуме «Один пояс, один путь» еще раз показывает, что наша страна является составной частью этого важного проекта. Наши доходы будут расти, финансовые и экономические возможности станут еще больше", - сказал глава государства.

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