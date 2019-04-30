Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина по итогам социально-экономического развития в I квартале 2019 года и предстоящим задачам (ФОТО)

30 апреля 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева во вторник состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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