Президент Азербайджана: Есть еще переселенцы, живущие в тяжелом положении, и решение их проблем является одним из основных вопросов для нас (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:37 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть еще переселенцы, живущие в тяжелом положении, и решение их проблем является одним из основных вопросов для нас.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В нынешнем году планируется строительство новых жилых зданий для вынужденных переселенцев. Как вам известно, в последние годы возведено более сотни городков для переселенцев. Мы уже более 10 лет, как ликвидировали палаточные городки и создали хорошие условия для вынужденных переселенцев . Однако есть еще переселенцы, живущие в тяжелом положении, и решение их проблем является одним из основных вопросов для нас. В прошлом году были построены новые современные дома, предоставлены квартиры 6 тысячам семей переселенцев. В начале этого года планировалось строительство квартир примерно для 6 тысяч семей переселенцев. Мы увеличим количество этих квартир, домов. Соответствующие указания уже даны, выделены дополнительные средства, и работы начались. Здесь справедливость тоже должна стать основным принципом, и сегодня этот принцип обеспечивается", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году государство предоставит семьям шехидов, по меньшей мере, 800 квартир.

"В целом, государство обеспечило квартирами более 6500 семей шехидов. Инвалидам Карабахской войны в этом году будет предоставлено, по меньшей мере, 600 легковых автомобилей. На сегодняшний день предоставлено 6200 автомобилей. Должен также отметить, что такая практика в данном объеме существует только в Азербайджане. Мы последовательно проводим и должны проводить эту работу. Поэтому наша политика в этой области еще раз показывает, что в ее центре находится гражданин Азербайджана. Мы обязательно должны помогать и помогаем людям, живущим в тяжелом, сложном положении. Приведенные цифры являются наглядным подтверждением этого", - сказал Президент Азербайджана.

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