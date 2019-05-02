Вышла в свет 83-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Ни одна страна не может развиваться без стабильности. Сегодня мы видим, что при нарушении стабильности в различных уголках мира туда и инвестиции не поступают, и социальное благосостояние не растет. Вообще, у этих стран бывает горькая судьба. В Азербайджане же гарантом стабильности является азербайджанский народ. Именно единство народа и власти обусловливает эту стабильность. Это единство позволяет нам планировать долгосрочную стратегию развития. Благодаря этому в Азербайджан сегодня вкладываются иностранные инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов, и азербайджанский народ живет спокойно, комфортно, в условиях безопасности. Поэтому мы и впредь должны работать так, чтобы Азербайджан постоянно развивался. Не сомневаюсь, что в Азербайджане и впредь будет обеспечиваться общественно-политическая стабильность.

Эти мысли, приведенные в недавно изданной 83-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взяты из речи главы государства на торжественной юбилейной церемонии, посвященной 25-летию создания Партии «Ени Азербайджан», 14 ноября 2017 года.

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с октября по ноябрь 2017 года.

В книгу вошли тексты выступлений Президента Ильхама Алиева на проведенном в городе Сочи заседании Совета глав государств СНГ, IX Саммите D-8 в Стамбуле, Саммите лидеров Азербайджана, Ирана и России в Тегеране и заявлений президентов для печати, выступления на пленарном заседании Саммита «Восточное партнерство» на тему «Партнерство с Европейским Союзом – один из главных приоритетов внешней политики Азербайджана» в ходе рабочего визита в Бельгию.

В издании нашли место информация о встрече главы государства с прибывшим в Азербайджан с визитом Президентом Болгарии, встрече с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, церемонии подписания документов между двумя странами, тексты заявлений глав государств для печати.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к захватнической политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В 83-й книге многотомника собраны материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым прибывших в нашу страну высокопоставленных лиц Польши, Украины, Ирана, Монтенегро, Италии, Бразилии, Казахстана и других государств, Европейского Союза, ОБСЕ, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и НАТО, участников проведенного в Баку 78-го заседания Совета командующих пограничных войск СНГ.

В данном издании читатели могут ознакомиться с текстами речей главы государства на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам, торжественной церемонии, проведенной по случаю добычи в Азербайджане 2-миллиардной тонны нефти, церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, интервью президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Грузии телеканалу Euronews в связи с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В книгу также вошли текст выступления Президента Ильхама Алиева на встрече с делегацией в составе победителей командного чемпионата Европы по шахматам, обращений участникам церемонии, посвященной 50-летнему юбилею Бакинского метрополитена, IV Общереспубликанского форума детей, письма главам различных государств.

В этой книге также можно ознакомиться с материалами о поездках главы государства в город Гянджа, Абшеронский, Тертерский и Агджабединский районы, его участии в открытии экономических, социальных, культурных объектов в регионах, встречах с представителями общественности.

В книге даны указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенной «Азернешр» 83-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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