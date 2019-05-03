Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что инвестиции, вложенные в транспортный сектор, автоматически создают в регионе более прогнозируемую ситуацию, страны получают здесь совместную выгоду.

"Наша политика заключается в достижении поставленных целей и укреплении страны посредством сотрудничества, взаимопонимания и взаимной выгоды.

В политике, связанной с энергетической безопасностью, мы также всегда стараемся найти необходимый баланс между производителями, государствами-транзитерами и потребителями. Если все стороны не будут получать здесь выгоды, то об успехе не может быть и речи. Мы всегда должны быть готовыми оказать при необходимости поддержку партнерам. В то же время, если понадобится, мы ждем от них аналогичной поддержки.

Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. Если вы взглянете на карту, то увидите, что транспортные маршруты с Востока на Запад и с Севера на Юг проходят через территорию нашей страны. Для достижения этого нам пришлось напряженно поработать. Одной географии здесь недостаточно, это может считаться лишь первоначальным условием, необходимым элементом. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру – морские порты, аэропорты, железные и магистральные дороги. Таким образом, сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности.

Дорогие друзья, проводимый в Азербайджане сегодняшний Форум является знаменательным событием. Хочу еще раз выразить признательность всем участвующим в этом Форуме партнерам, партнерским организациям, интеллигенции, ученым, политикам, общественным деятелям, представителям НПО и медиа. Уверен, что обсуждения будут плодотворными и по их результатам будут выдвинуты соответствующие рекомендации, что лица, принимающие решения, связанные с будущим стран и региональным развитием, учтут наши рекомендации, и таким образом мир станет более стабильным и безопасным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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