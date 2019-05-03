Между Азербайджаном и НАТО существует 25-летнее устойчивое партнерство - министр

БАКУ /Trend/ - Празднование 25-летия партнерства с НАТО является олицетворением успехов, достигнутых за период нашего сотрудничества. Эти достижения являются результатом комплексных действий, осуществленных Азербайджаном 25 лет назад в сложный период времени. Об этом сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр отметил, что с подписанием четвертого мая 1994 года общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым рамочного документа «Партнерство ради мира» Азербайджан присоединился к программе ПРМ. Эта программа, успешно продолжаемая Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, зарекомендовала себя как один из самых успешных механизмов эффективного военного сотрудничества и совместимости между НАТО и Вооруженными силами Азербайджана.

«Развитие партнерских отношений с НАТО в рамках взаимных интересов является одним из основных направлений военного сотрудничества Азербайджанской Армии. Партнерство между Азербайджаном и НАТО и совместная деятельность в различных миротворческих миссиях являются ярким примером усилий и доброй воли нашей страны по обеспечению безопасности и стабильности в Евроатлантическом пространстве. Несмотря на существующие вызовы, Азербайджан внес свой вклад в достижение международной стабильности, с первых же дней принимая участие в операциях, проводимых под руководством НАТО в Косово и Афганистане. С 2018-го года мы увеличили численность военного контингента в Исламской Республике Афганистан на 30 процентов, осознавая важность проведения миссии «Решительная поддержка» для безопасности и устойчивого развития этой страны, а также для региональной и глобальной безопасности», - сказал Закир Гасанов.

По словам министра обороны, в дополнение к этому, вклад Азербайджана в поддержание мира в Афганистане включает политическую, финансовую, материально-техническую поддержку, предоставление наземного и воздушного транзита, в том числе проведение различных тренингов, помощь в области разминирования и другие виды невоенной помощи.

«Мы хорошо понимаем, что в глобализирующемся мире каждый кризис или конфликт неизбежно влияет на другие страны, и в этом контексте Азербайджан в целях достижения мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве сотрудничает, и будет продолжать сотрудничать с НАТО. Неслучайно, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к Процессу планирования и анализа. Этот механизм, являющийся основой практического сотрудничества, способствует осуществлению военных реформ, опирающихся на основы современного военного строительства, обеспечению необходимой оперативной совместимости и трансформации Вооруженных сил.

В частности, хотелось бы отметить, что в целях достижения оперативной совместимости Азербайджанская Армия эффективно использует Программу «Концепция Оперативных Возможностей» НАТО», - отметил Закир Гасанов.

Министр обороны напомнил, что в 2004 году Азербайджанская Армия присоединилась к программе с одной ротой, а сегодня к этой программе привлечены подразделения всех видов войск. Приобретенным опытом азербайджанские военнослужащие делятся не только внутри республики, но и с другими странами-партнерами, способствуя тем самым развитию программы.

«Естественно, что достижение успеха в военной области прямо пропорционально уровню оперативной совместимости. Однако, неоспоримым фактом является то, что человеческая совместимость и единомыслие - это ключевые факторы для достижения устойчивого партнерства. В этом контексте хотелось бы особо отметить программу НАТО «Штабные Должности Партнерства». С 2002-го года по сегодняшний день в рамках этой программы в общей сложности 24 офицера Азербайджанской Армии прослужили в различных штабах и структурах НАТО. В настоящее время в штабах НАТО служат восемь наших офицеров. Приобретенный нашими офицерами в течение этого времени международный опыт, по возвращении на родину оказывает положительное влияние на службу в своих должностях. Полученные в многонациональных структурах знания и умения, в процессе их интеграции с национальным опытом, вносят свой вклад в повышение боеготовности азербайджанской Армии», - подчеркнул Закир Гасанов.

Как отметил министр обороны, субстантивное сотрудничество с НАТО позволяет интегрировать учебно-образовательные стандарты Альянса в нашу систему военно-профессионального образования. Более десяти лет Азербайджан использует программу НАТО «Совершенствование Военного Образования» для подготовки лидеров, способных ответить новым вызовам и всем видам угроз в сложной и динамичной стратегической обстановке.

Различные программы сотрудничества НАТО проявляют себя как эффективное средство для положительных изменений.

«Мы думаем, что стабильность и безопасность Евроатлантического пространства зависит от внутренних реформ, проводимых региональными странами, и международного сотрудничества. Наше непосредственное участие в механизмах партнерства и программах сотрудничества НАТО играет значительную роль в определении рамок для реформ в области обороны и безопасности Азербайджана, а также всего региона и, тем самым укрепляет безопасность как регионального, так и Евроатлантического пространства. Следует отметить, что исторические успехи Альянса в сохранении территориальной целостности, суверенитета и политической независимости его членов являются ключевыми факторами сотрудничества НАТО с различными странами-партнерами, включая стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Альянс не ограничивается поддержкой этих принципов, но и политически отстаивает их как основу Евроатлантической безопасности. В этом контексте решительная позиция НАТО по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе достойна похвалы. Азербайджан благодарен НАТО за поддержку территориальной целостности нашей страны», - отметил Закир Гасанов.

По словам министра обороны, расположенный между Европой и Азией Южный Кавказ, а в особенности Азербайджан, играет важную роль в глобальном энергетическом рынке. Южный Кавказ является важным регионом для Европы с точки зрения энергетической безопасности. Наличие неразрешенных конфликтов в регионе создает большую угрозу не только энергетической безопасности Европы, но и её стабильности. Поэтому разрешение конфликтов в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе с требованиями Устава ООН находиться в интересах международной общественности.

«Наша страна всегда демонстрировала приверженность идеям мира, и сегодня, проводя соответствующую политику, поддерживает сохранение стабильности в региональном и глобальном масштабах. 25-летнее многостороннее сотрудничество, вклад, внесенный в международный мир в рамках миротворческих операций и осуществление успешных проектов для достижения мира на Евроатлантическом пространстве являются олицетворением нашего успешного сотрудничества. Верю, что достигнутые успехи в период сотрудничества являются вестником наших будущих достижений. Убежден, что мы продолжим развивать и укреплять это стратегическое партнерство», - сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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