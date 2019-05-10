Проведение в Азербайджане соревнований международного уровня - результат политики Гейдара Алиева - замминистра

10 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было проведено более 50 международных спортивных соревнований и мероприятий.

Об этом сказал журналистам заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра отметил, что это результат успешной политики, проводимой Азербайджанским государством: «Азербайджан сегодня известен в мире как спортивная страна. До сегодняшнего дня в стране были проведены самые престижные спортивные соревнования мира. Основу этого заложил великий лидер Гейдар Алиев. Сегодня эту политику продолжает Президент Ильхам Алиев».

Исмайлов добавил, что проведение соревнований международного значения в Азербайджане исходит из высокого доверия к стране: «Мировые страны, не колеблясь, соглашаются проводить то или иное мероприятие, или соревнование в Азербайджане. Это результат политики великого лидера Гейдара Алиева».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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