БАКУ /Trend/ - На очередной встрече Совета министров, проведенной 10 мая в Мехико, Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

В сообщении отмечается, что в своей внешней политике Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с латиноамериканскими странами, поэтому активно сотрудничает с организациями и экономическими объединениями региона.

Отметим, что Тихоокеанский блок – экономический блок, объединивший в себе Мексику, Колумбию, Перу и Чили, был учрежден в июне 2012 года.

В Альянсе 57 наблюдателей, включая Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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