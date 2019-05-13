Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Королем Бельгии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Бельгию, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В тот же день состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Королем бельгийцев Филиппом.

На встрече были обсуждены двусторонние азербайджано-бельгийские отношения, положение в регионе и вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Проинформировав Короля бельгийцев Филиппа об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что азербайджанские земли оккупированы Арменией, отметил, что урегулирование конфликта возможно только на основе резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности страны.

В ходе беседы были затронуты вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Европейским союзом, подчеркнуто, что визит Президента Ильхама Алиева в Бельгию внесет вклад в расширение двусторонних отношений.

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