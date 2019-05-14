В штате Небраска 28 мая объявлено Днем Азербайджана

14 мая 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию в связи с очередной годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В декларации отмечается создание 28 мая 1918 года АДР - первой светской парламентской республики в истории мусульманского Востока, а также признание ее другими демократическими государствами, в том числе США.

В документе говорится, что АДР за короткий срок существования предоставила избирательное право всем гражданам, в том числе впервые в мусульманском мире женщинам.

Подчеркивается, что в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость. В течение последних 28 лет страна укрепляла свою независимость и суверенитет, и в настоящее время Азербайджан является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

В заключение губернатор штата Небраска Пит Рикетс в подписанной им декларации объявил 28 мая Днем Азербайджана.

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