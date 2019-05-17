Депутат: Азербайджан успешно развивает ненефтяной сектор экономики

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно развивается ненефтяная промышленность, сказал депутат от правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) Рауф Алиев, сообщает в пятницу Trend .

Депутат напомнил, что в четверг состоялась церемония открытия завода по производству шприцев Diamed в Пираллахинском промышленном парке, в которой принял участие Президент Ильхам Алиев:

“Мощности введенного в строй завода рассчитаны на выпуск 150 миллионов шприцов в год. Продукция завода, не только удовлетворит внутренний спрос, но и будет экспортироваться в Россию, Грузию, Иран и Центральную Азию. Вырастет экономический потенциал нашей страны. Завод обеспечит новыми рабочими местами 150 человек. Это означает рост уровня занятости в Пираллахинском районе".

По словам депутата, открытие завода, очередное подтверждение того, что диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора в числе приоритетных направлений социально-экономической политики, осуществляемой под руководством главы государства.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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