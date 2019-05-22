Грузинские СМИ раздувают вопрос по историческому памятнику Кешикчидаг - центр

БАКУ /Trend/ - Грузинские СМИ раздувает вопрос по историческому памятнику Кешикчидаг, расположенному на границе с Азербайджаном.

Об этом сказал журналистам руководитель Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, сообщает в среду Trend.

Руководитель Центра отметил, что, несмотря на то, что вопрос решен на государственном уровне, грузинская пресса вновь его муссирует. «Вопрос решен в самом лучшем варианте. По протоколу, для перехода на территорию Азербайджана необходимо получать официальное разрешение», - сказал Гусейнов, добавив, что в результате природных процессов эти памятники постепенно разрушаются.

Гусейнов добавил, что грузинские СМИ и некоторые иностранные медиа раздули вопрос: «Создавать подобные конфликты не в интересах ни Грузии, ни Азербайджана. В этом заинтересована лишь третья сторона».

Руководитель Центра истории Кавказа выразил надежду на то, что грузинская сторона остановит в своей прессе кампанию отдельных лиц против Азербайджана.

Отметим, что ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщала, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части

"Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс", - сказала глава пресс-службы МИД.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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