В штаб-квартире правящей партии Азербайджана состоялся показ фильма, посвященного АДР (ФОТО)

25 мая 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» в преддверии отмечаемого 28 мая Дня Республики состоялся показ фильма «Последнее заседание», посвященного Азербайджанской Демократической Республике (АДР).

Как сообщает в субботу Trend, выступивший на мероприятии вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что АДР вписала в историю азербайджанского народа одну из знаменательных и славных страниц.

Он отметил, что азербайджанскому народу удалось воплотить в жизнь чаяния, столетиями жившие в его сердцах - в Азербайджане была провозглашена первая демократическая республика на Востоке.

"После распада СССР в 1991-м году Азербайджан восстановил свою независимость. Сегодняшние реалии Азербайджана – олицетворение идей и чаяний азербайджанского народа. Азербайджан развивается, идеи Гейдара Алиева крепнут, политика Президента Ильхама Алиева создает фундамент для еще больших достижений. Таким образом, воодушевленное идеями независимости, растет и крепнет азербайджанское государство», - сказал вице-премьер.

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