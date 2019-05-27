Халаф Халафов об охране границы на участке «Кешикчидаг»

27 мая 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граница на участке «Кешикчидаг» охраняется пограничными службами Азербайджана и Грузии.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщае в понедельник Trend.

По его словам, согласно международному праву, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран: «Переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договорённости, осуществлялись грузинскими паломниками под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня так. Что касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это суверенное право каждой стороны».

Отметим, что ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщала, что комплекс пещерных монастырей "Кешикчидаг" (Давид Гареджа) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части. Одна часть «Кешикчидаг»-а расположена на территории Агстафинского района (Азербайджан, в 75 километрах от центра района), а другая – на территории района Сагареджо (Грузия).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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